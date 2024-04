«Je suspends ma campagne» : le surprenant poisson d'avril de Donald Trump

L'équipe de communication de Donald Trump a envoyé un message en ce 1er avril indiquant que le candidat républicain suspendait sa campagne. Un poisson d'avril qui invitait finalement à faire un don.

Une farce envoyée à ses sympathisants en guise de poisson d’avril. Ce lundi 1er avril, des millions de partisans de Donald Trump ont reçu un mail et un SMS indiquant «Je suspends ma campagne», ainsi qu’un lien sur lequel cliquer.

I forgot today was April Fools’ Day and Donald Trump just scared the out of me with an email. #AprilFoolsDay2024 #AprilFools pic.twitter.com/s4AeVLWXX6

— Astral Exodus (@AstralExodus) April 1, 2024