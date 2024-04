Russie : fin des opérations pour retrouver 13 mineurs coincés sous terre

Ce lundi, les sauveteurs russes ont mis fin aux opérations visant à retrouver 13 mineurs portés disparus sous terre depuis un éboulement survenu il y a plus de deux semaines dans l'Extrême-Orient russe.

Des recherches sans résultats. La Russie a décidé de mettre fin aux opérations menées jusqu’ici et depuis deux semaines pour retrouver 13 mineurs portés disparus après un éboulement, faute d'avoir pu atteindre leur position.

Ces mineurs, spécialisés dans le creusement de tunnels, se sont retrouvés coincés à environ 125 mètres de profondeur à cause d’un éboulement le 18 mars dernier dans une mine d'or de la région de l’Amour.

Des centaines de secouristes ont été dépêchés sur place et se sont efforcés de déblayer les débris et creuser des tunnels jusqu'à eux, mais «le 1er avril, la décision a été prise d'arrêter l'opération de sauvetage à la mine Pionnier», a déclaré Pokrovski Roudnik, la compagnie gestionnaire du site, citée par l'agence de presse Interfax.

Selon elle, les «résultats du forage ont montré que les galeries où les mineurs pourraient se trouver sont remplies de masse rocheuse et d’eau» et que cette situation mettait «en danger de mort» les sauveteurs et les employés de la mine impliqués dans les opérations de recherches.

Un soutien financier pour les familles des victimes

En effet, les autorités russes avaient précédemment alerté que les opérations de sauvetage étaient compliquées par l'arrivée constante d'eau souterraine dans la mine.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a estimé auprès des journalistes que «toutes les mesures qui pouvaient être prises (...) ont été prises».

Le gouverneur de la région de l'Amour, Vassili Orlov, a quant à lui remercié les sauveteurs qui ont travaillé «au péril de leur vie». Il a également promis un soutien financier aux familles des mineurs disparus.

Les accidents dans les mines de Russie, comme ailleurs en ex-URSS, restent fréquents et sont souvent provoqués par un laxisme dans l'application des règles de sécurité, à une mauvaise gestion, à la corruption ou encore en raison d’équipements vétustes.