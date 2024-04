États-Unis : un homme testé positif à la grippe aviaire par une vache laitière, un cas inédit et inquiétant

Les autorités américaines ont signalé qu'un homme a été infecté par le virus de la grippe aviaire ce lundi, au Texas. C'est le deuxième cas répertorié aux États-Unis, mais le premier transmis par un bovin.

C'est une première mondiale inquiétante. Ce lundi, au Texas, un homme a été testé positif à la grippe aviaire (IAHP), le virus lui ayant été transmis par une vache laitière. C'est également le second cas déclaré aux États-Unis, alors qu'un homme a été infecté au Colorado par de la volaille, en 2022.

«Le patient a signalé une rougeur des yeux (correspondant à une conjonctivite), comme seul symptôme, et se rétablit», ont déclaré les autorités, qui ont précisé que l'homme avait été isolé et traité avec un médicament antiviral utilisé pour la grippe.

pas encore de vaccin pour l'homme

De nombreux experts s'inquiètent de la prolifération du virus à travers les espèces animales. Après la volaille, des chèvres et des vaches ont été touchées par la maladie. «Si nous continuons de trouver des foyers de contamination au sein de vaches, cela signifie qu'il faudra surveiller les vaches. Cela constituerait un grand changement dans notre manière de comprendre ces virus», estime Louise Moncla, chercheuse à l'école vétérinaire de l'Université de Pennsylvanie.

Les transmissions à l'être humain sont rares, mais les autorités sanitaires craignent une potentielle augmentation des cas. Au Cambodge, en février, un enfant de 9 ans en est décédé.

«La transmission à l’Homme se fait par inhalation de poussières ou d’aérosols contaminés, ou par contact lors de la manipulation d’oiseaux infectés (plumage, éviscération, etc.). L’exposition dans les élevages, les basses-cours ou sur les marchés de volailles vivantes constitue le principal risque d’infection. Le risque de contamination de l’Homme par la consommation de viande, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire est considéré comme nul ou négligeable», détaille Santé Publique France sur son site internet.

En France, la grippe aviaire a provoqué l'abattage de plus de 30 millions de volailles contaminées entre l'été 2021 et l'an dernier. Le 16 mars dernier, le niveau de risque a été abaissé à «modéré» par le ministère de l'Agriculture.