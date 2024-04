Turquie : au moins 29 morts et un blessé grave dans un incendie à Istanbul

Un incendie touchant un immeuble résidentiel de seize étages à Istanbul (Turquie) ce mardi 2 avril a fait au moins 29 morts et un blessé grave selon le dernier bilan officiel relayé par le bureau du gouverneur.

Un bilan provisoire déjà conséquent. Un incendie s’est déclaré ce mardi 2 avril dans le sous-sol d’un immeuble résidentiel de seize étages situé à Gayrettepe, un quartier d’Istanbul (Turquie). Il a provoqué la mort d’au moins 29 personnes et a fait un blessé grave, selon le dernier bilan officiel fourni par le bureau du gouverneur.

ISTANBUL :





VIDEO TRAGIC FATAL FIRE AT A 16-STOREY BUILDING IN BESIKTAS DISTRICT!





At least 25 people died, several injured.



Rescue operations ongoing.



The building was under renovation.

— LoveWorld World News (@LoveWorld_Peopl) April 2, 2024