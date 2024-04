Classement Forbes : qui sont les 10 milliardaires français les plus riches ?

Le magazine économique américain Forbes a révélé, ce mercredi 3 avril, son classement annuel des milliardaires du monde. Au total, ils sont 2.781 avec, à leur tête, un Français, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de la planète. Et la France est bien représentée dans cette liste.

Il n'y a jamais eu autant de milliardaires dans le monde. Ce mercredi, le magazine américain Forbes, figure dans le milieu économique, a dévoilé sa liste de l'ensemble des fortunes à au moins 10 chiffres sur la planète. Le trimestriel a révélé qu'ils étaient au nombre de 2.781, dont 141 qui intègrent cette catégorie.

Parmi l'ensemble de ces personnalités, on retrouve plusieurs dizaines de Français, dans tous les secteurs économiques : luxe, télécommunication, vente au détail. Voici le classement des 10 plus grosses fortunes françaises.

10. Carrie Perrodo et sa famille : 9,6 Md$

Née en 1950 à Singapour, Carrie Perrodo est la deuxième femme la plus riche de France, avec une fortune estimée à 9,6 milliards de dollars. Elle a hérité de la compagnie pétrolière Perenco, qu'elle a confondée avec son mari Hubert Perrodo. Grâce au triplement de son patrimoine financier depuis 2020, elle se place ainsi 242e personne (ex æquo) la plus riche de la planète.

9. Xavier Niel : 9,9 Md$

Propriétaire de la holding Iliad, avec pour filiale l'opérateur Free, Xavier Niel s'est relancé dans le classement des fortunes. Selon Forbes, son patrimoine a bondi de 6,7 à 9,9 milliards de dollars en seulement un an. Ce qui lui permet d'être à la 228e place (ex æquo) mondiale dans la liste des milliardaires.

8. Vincent Bolloré et sa famille : 10 Md$

Vincent Bolloré est l'actionnaire majoritaire du groupe Bolloré et a présidé, de 2015 à 2018, le conseil de surveillance de Vivendi et du groupe Canal +. Il se place à la 224e place (ex æquo) de ce classement.

7. Nicolas Puech : 15,6 Md$

Nicolas Puech est le petit-fils d'Émile-Maurice Hermès, fondateur du groupe historique spécialisé dans la maroquinerie, la parfumerie et le prêt-à-porter. Il détient 5 % du capitale d'Hermès et se positionne comme la 121e fortune mondiale.

6. Emmanuel Besnier : 25,5 md$

Actionnaire majoritaire et président du conseil de surveillance du groupe laitier et fromage Lactalis, Emmanuel Besnier a repris l'entreprise familiale, fondée par son grand-père, André Besnier. L'homme de 53 ans est également le plus jeune de ce classement, tout en étant la 76e personne (ex æquo) la plus riche de la planète.

5. François Pinault et sa famille : 31,6 Md$

François Pinault est le fondateur de deux des plus gros conglomérats français : Artémis et Kering. Le premier possède le Stade Rennais, plusieurs vignobles ou encore la maison d'enchères Christie's, tandis que le second est le numéro deux mondial de l'industrie du luxe, en comprenant les célèbres marques Gucci, Yves Saint Laurent et Belenciaga. Une situation le permettant d'être à la 54e place mondiale du classement Forbes.

3. Alain et Gérard Wertheimer (ex Æquo) : 36,8 Md$

Les deux frères sont les actionnaires principaux de Chanel, ainsi que les propriétaires des cosmétiques Bourjois et des éditions de La Martinière. Leur fortune, estimée à 36,8 milliards de dollars, est plutôt stable depuis 2021. Ils sont tous deux placés 40e à l'échelle internationale.

2. Françoise Bettencourt Meyers et sa famille : 99,5 Md$

Très loin devant, Françoise Bettencourt Meyers est la fille de Liliane Bettencourt et l'héritière du groupe l'Oréal. À la deuxième place du classement français (15e mondiale), elle est avant tout la femme la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 99,5 milliards de dollars, en hausse de plus de 20 % sur un an.

1. Bernard arnault et sa famille : 233 Md$

Président-directeur général du groupe LVMH, leader mondial du luxe avec des marques comme Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Kenzo, Chaumet ou encore Bulgari, Bernard Arnault est le Français le plus riche, mais également l'homme le plus riche du monde. Il devance ainsi Elon Musk, le président de Tesla et Space X (195 milliards de dollars) et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon (194 milliards de dollars).