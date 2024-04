Ghana : le mariage d’une adolescente de 13 ans avec un prêtre de 63 ans scandalise

Au Ghana, le mariage forcé d’une jeune fille de 13 ans avec un prêtre réputé de 63 ans a suscité l’indignation dans le pays et au-delà, après une photo de la célébration traditionnelle devenue virale. La victime a été placée sous protection policière.

L'image a consterné le monde entier. Cette photo devenue virale sur les réseaux sociaux a été prise au Ghana lors de la célébration traditionnelle d’un mariage entre Gborbu Wulomo, un prêtre de 63 ans, et une petite fille de 13 ans.

Yesterday, a traditional Priest called Nuumo Borketey Laweh Tsuru, aged 63, in #Ghana married a 12-year-old girl.





His community members advised the girl to be prepared for wifely duties and to use the perfumes they gifted her to boost her sexual appeal to her husband. pic.twitter.com/CwSlnNi1qb

— Freaky Wikileaks (@FreakyWikileaks) April 1, 2024