Séisme de magnitude 7,5 à Taïwan : au moins 7 morts et plus de 700 blessés

Un violent séisme de magnitude 7,5 a frappé l’île de Taiwan dans la matinée de ce mercredi 3 avril, entraînant un risque de tsunami et l’effondrement de plusieurs immeubles. Le nouveau bilan est de sept morts et plus de 700 blessés ont été comptés.

Un violent séisme de magnitude 7,5 a frappé l’île de Taïwan, au large de la Chine, ce mercredi matin. Les pompiers ont annoncé le décès de sept personnes, ainsi que plus de 700 blessés.

Les secousses se sont déclenchées vers 8h du matin heure locale, à l’est de l’île, et le séisme a été suivi de plusieurs fortes répliques qui ont été ressenties dans tout l’État insulaire.

A Hualien, sur la côte orientale de Taïwan, près de l'épicentre, deux immeubles se sont effondrés, ont annoncé les pompiers. «Deux bâtiments se sont effondrés et des personnes seraient prises au piège. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment» a déclaré un responsable des pompiers de ce port de près de 100.000 habitants, laissant craindre un lourd bilan humain.

Les autorités ont déjà indiqué que les dégâts étaient considérables. Plusieurs milliers de foyers sont privés d’électricité, et certains axes routiers importants ont été fermés en raison de glissements de terrain et d’éboulements rocheux, selon CNN.

Ce séisme sous-marin a fait craindre aux autorités l’arrivée d’un tsunami, mais ce risque a finalement été écarté. Le tremblement de terre a également déclenché des alertes tsunami au Japon et dans plusieurs provinces des Philippines, avant d’être annulées.

«Le séisme est proche de la côte et peu profond. Il est ressenti dans tout Taïwan et dans les îles voisines... C'est le plus fort depuis vingt-cinq ans, depuis le tremblement de terre de 1999», a déclaré à la presse Wu Chien-fu, directeur du Centre sismologique de Taipei. Ce tremblement de terre avait à l’époque fait plus de 2.4000 victimes.