Assaut du Capitole : qui est ce manifestant condamné à 7 ans de prison trois ans après l’insurrection ?

Trois ans après l’assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, le manifestant en première ligne du mouvement Taylor James Johnatakis a été condamné à sept ans et trois mois de prison ce mercredi 3 avril.

La sentence est tombée. Trois ans après l’insurrection du 6 janvier 2021, les émeutiers, opposés à la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, sont peu à peu traduits devant la justice américaine. Parmi eux, le citoyen américain Taylor James Johnatakis a été condamné à sept ans et trois mois de prison par un juge du district de l’État de Washington, rapporte l’Associated Press.

Jugé pour avoir «dirigé, organisé et encouragé l'assaut»

En première ligne du mouvement, on l’aperçoit sur de nombreuses images relayées sur les réseaux sociaux muni d’un mégaphone à la main. L’homme âgé de 40 ans entrainait la foule contre les forces de l’ordre chargés de la sécurité du Congrès.

L’assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump, d’ailleurs qualifié d’insurrection, avait causé la mort de cinq personnes dont un policier. Lors de l’audience de mercredi 3 avril, le juge Royce Lamberth a estimé qu’il avait joué un rôle principal lors du rassemblement. «Il était un leader et savait ce qu'il faisait ce jour-là», a indiqué le juge. Quant aux procureurs, ils ont affirmé que le quarantenaire avait «dirigé, organisé et encouragé l'assaut».

Plus de 800 personnes condamnées

Tour à tour, les émeutiers sont jugés devant la justice américaine. On compte aujourd’hui 1.350 personnes inculpées de crimes fédéraux, dont 800 d’entre elles déjà condamnées, et les deux tiers risquant une peine d’emprisonnement allant de quelques jours à 22 ans d'emprisonnement. Quelques mois après sa défaite, Donald Trump n’a jamais admis sa défaite à cette élection et nie avoir incité ses partisans à attaquer le siège du Congrès.