Eclipse solaire du 8 avril : où se trouve le meilleur endroit du monde pour la voir ?

Une éclipse solaire très rare aura lieu le lundi 8 avril, devenant ainsi la 15e depuis le début du XXIe siècle. Si les habitants de certaines zones du Mexique, des États-Unis et du Canada pourront voir ce spectacle, certains seront même au premières loges dans des lieux bien précis. Explications.

Un événement tout aussi unique que fascinant. Ce lundi 8 avril, le ciel sera assombri par une éclipse solaire, principalement visible au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Dans le monde, seules deux à cinq éclipses se produisent par an, mais les éclipses solaires totales se font encore bien plus rares.

Il s’agira de la 15e du genre au XXIe siècle. La dernière en date remonte au 4 décembre 2021 et était essentiellement visible en Antarctique. La dernière de ce type en Europe, remonte quant à elle à l’année 1999.

Cela correspond à l’alignement parfait de la Lune avec la Terre et le Soleil, empêchant ainsi la lumière de passer. Une éclipse partielle s’installera pendant deux heures, avant de laisser place à une éclipse totale, qui ne durera que quatre minutes et 28 secondes, selon la Nasa.

Où contempler cette éclipse ?

Si les habitants du Mexique, des États-Unis et du Canada seront les plus chanceux pour assister à cet événement, ce sont les résidents de Nazas, au nord-ouest du Mexique qui seront les mieux placés. Peuplée de 4.000 habitants, cette ville est au centre de ce qui est appelé «la bande de totalité». Cela correspond à la zone la mieux placée pour apercevoir l’éclipse.

Toujours au Mexique, les États de Sinaloa et de Coahuila seront également au premier rang des zones depuis lesquelles ce spectacle sera le mieux visible. Depuis les États-Unis, il sera possible de le contempler du Texas jusqu’au Maine, ainsi qu’en Ohio et dans l’État de New York.

Au Canada, le Québec et Ontario seront les zones à privilégier, ainsi que la Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Cependant, en Europe, cette éclipse solaire ne sera que très partielle et invisible depuis la France métropolitaine. Toutefois, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aura la chance de pouvoir l’apercevoir.

L’Irlande, l’Islande, le Portugal, l’Espagne et la Grande-Bretagne auront tout de même la chance de l’observer. Mais que l’on puisse y assister ou non, la Nasa retransmettra l’éclipse en direct depuis sa chaîne YouTube.