États-Unis : mécontent d'avoir bénéficié d'une réduction, un client de Burger King tire sur un employé

La police du nord-est de l’Ohio cherche à retrouver un client de Burger King filmé en train de pointer une arme sur un employé du drive-in, car il ne comprenait pas que ce dernier lui ait accordé une réduction sur sa commande.

Agressé à cause d’une promotion le jour de Pâques. Aux États-Unis, le fast-food Burger King de Willowick (Ohio) a été le terrain d’une agression aussi violente que le motif est invraisemblable.

‘I’m trying to give you a better deal’: Gun pulled on Willowick Burger King employee by customer who called him a racial slur





April 3, 2024