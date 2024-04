États-Unis : une scie circulaire lui fonce dessus et manque de le tuer (vidéo)

Fin mars, un habitant de l'Oregon (États-Unis) s'est trouvé dans la trajectoire d'une scie circulaire alors qu'il entrait dans un commerce de proximité. La scène, capturée par la vidéosurveillance de l'établissement, a fait le tour des réseaux sociaux.

Une histoire digne des pires scénarios de films d’horreur. Alors qu’il entrait dans une superette d’Eugene (Oregon) aux États-Unis le 28 mars dernier, Shane Reimche a eu la frayeur de sa vie. Et pour cause : à peine avait-il fermé la porte du Quick Trip Market, qu’une scie circulaire lancée à toute allure est venue s’encastrer dans la porte du bâtiment, après avoir traversé le parking, vidéo à l’appui.

An Oregon man says he's thankful to be alive after a close call with a runaway saw blade outside a convenience store. https://t.co/woXVIwaBZo pic.twitter.com/sPB7qkAHti — ABC News (@ABC) April 1, 2024

«Je pense que ce n’était peut-être pas mon heure»

Il s’en est fallu de peu pour que l’objet tranchant ne vienne blesser, sans doute mortellement, cet Américain. «J’entrais dans le magasin, j’ai posé ma main sur la porte et j’ai entendu un grand bruit et des cris», se rappelle Shane Reimche auprès de la chaîne News S4SA. «Nous avons entendu une forte détonation et ma mère m'a dit : 'Quelqu'un a foncé dans notre magasin'», a déclaré Amit Gerwail, propriétaire de l'enseigne, au média.

Les caméras de vidéosurveillance ont enregistré cette scène effrayante, et la vidéo a par exemple été relayée par ABC News. On peut y voir Shane Reimche franchir le seuil de la porte, pendant qu’une scie circulaire est en train de parcourir le parking du magasin. Une poignée de secondes plus tard, la trajectoire de l’objet métallique se termine dans la devanture du magasin. «Je pense que ce n’était peut-être pas mon heure», a témoigné l’Américain.

D’après les médias américains, cet incident a été provoqué par la présence d’un boulon défectueux sur un chantier situé à proximité. L’accident aurait également pu se produire en raison de l’erreur d’un opérateur.