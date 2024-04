Gangs : Europol dresse la cartographie des 821 réseaux criminels «les plus menaçants» d'Europe

Ce vendredi 5 avril, Europol a publié une cartographie des 821 gangs «les plus menaçants» d'Europe. Elle doit fournir aux autorités les outils adéquats pour lutter contre ces réseaux.

Désignés comme «les plus menaçants» du continent, 821 réseaux criminels européens ont été analysés dans un rapport publié ce vendredi 5 avril par Europol. L'agence de police étudie ainsi «en profondeur» les opérations de ces gangs impliqués dans des activités allant du narcotrafic au trafic d'êtres humains.

Les principales conclusions de cette étude ont été présentées en conférence de presse ce vendredi, en présence de plusieurs représentants de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, qui a porté ce projet, et de Catherine De Bolle, directrice exécutive d'Europol.

Elles montrent que la majorité de ces 821 groupes criminels, constitués de plus de 25.000 membres issus de 112 nationalités différentes, se spécialisent malgré tout dans le trafic de drogues. Ces gangs sont «les plus menaçants» car ils présentent les quatre caractéristiques cruciales déterminées par Europol, la première étant l'agilité «pour adapter leurs processus commerciaux criminels aux opportunités et aux défis, y compris ceux posés par les forces de l'ordre».

La seconde est liée à leur capacité à mener «des opérations criminelles sans frontières», à l'international, et la troisième au «contrôle» qu'ils exercent sur leurs opérations criminelles, en se spécialisant dans une activité principale. La dernière caractéristique concerne leur potentiel destructeur, sachant que ces réseaux «causent des dommages importants à la sécurité intérieure, à l'État de droit et à l'économie de l'UE».

Le plus souvent, ils sont localisés en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne. Dubaï est de son côté «un centre de coordination à distance» où résident des membres hauts placés des gangs pour évités d'être repérés par les forces de l'ordre», mais la ville n'est pas identifiée par Europol comme «un refuge isolé».

Certains gangs existent depuis des décennies

En cartographiant ces groupes criminels, Europol souhaite éclairer leur fonctionnement interne, en s'intéressant particulièrement à la stratégie qu'ils mettent en place «pour infiltrer le monde des affaires juridiques - en tant que facilitateur pour commettre des crimes, comme façade pour dissimuler des crimes et comme véhicule pour blanchir les profits criminels».

D'après Europol, environ 86% de ces groupes criminels utilisent en effet des «structures commerciales légales» comme moyen de blanchiment. A ce niveau, ils privilégient souvent la construction et l'immobilier, mais aussi l'hôtellerie et la logistique. Pour y parvenir, ces gangs n'hésitent pas à faire appel à des avocats ou des experts financiers qui, parfois, ignorent «l'origine criminelle des avoirs».

Les analyses de l'agence européenne de police montrent que les boîtes de nuit sont souvent liées au trafic de drogues, à l'extorsion et au racket, ainsi qu'au trafic d'êtres humains et d'armes. Le secteur de la logistique, lui, est plutôt touché par la corruption. Les travailleurs du secteur privé sont «régulièrement» visés, notamment lorsqu'ils travaillent dans les grands ports européens, car ils peuvent «faciliter un accès sans restriction aux ports et aux systèmes portuaires».

Ces gangs désignés comme «les plus menaçants» d'Europe existent pour la plupart depuis des années : un tiers d'entre eux est même opérationnel depuis plus d'une décennie et certains ont réussi à poursuivre leurs activités depuis la prison. Nombre d'entre eux sont déjà sous surveillance policière mais Europol préconise malgré tout de «concentrer l'attention des forces de l'ordre» sur ces gangs afin de leur apporter «une réponse concertée, soutenue et multilatérale».