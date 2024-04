Grèce : niveau de vigilance relevé après des incendies de forêt

Alors que plus de 70 incendies se sont déclarés ce samedi 6 avril en Grèce, le gouvernement grec a décidé de relever, ce dimanche 7 avril, la vigilance «au niveau 4», soit un dispositif représentant un «risque élevé» de départs de feu.

Une situation critique. Ce dimanche 7 avril, les autorités grecques ont annoncé avoir relevé la vigilance incendies de forêt «au niveau 4, risque élevé» après de nombreux départs de feu déclarés la veille.

En effet, samedi 6 avril, «71 incendies dans des régions agricoles et forestières à travers le pays se sont déclarés en 12 heures, entre 3h GMT (5h heure française) et 15h (17h heure française)», a indiqué le ministère de la Crise climatique et de la protection civile dans un communiqué.

Si la majorité d’entre eux ont été maîtrisés, notamment dans le centre du pays, les flammes persistaient ce dimanche 7 avril à Lasithi, district régional situé à l’est de la Crète, mais «sans qu'il y ait de front actif», ont précisé les pompiers à l’AFP.

Trois personnes ont été légèrement blessées dans ce feu, ont-ils ajouté. Selon les médias locaux, des maisons ont été touchées par les flammes et un homme aurait été hospitalisé pour des brûlures.

Record de température saisonnière

D’après les prévisions météorologiques, des vents forts de 60 km/h devraient souffler jusqu'à mardi prochain dans le nord de la mer Égée, l'Attique (agglomération d'Athènes), les Cyclades, la Crète et la Grèce centrale. Cela devrait rendre «la situation extrêmement dangereuse pour le déclenchement d'incendies», a déclaré le ministère. «Les pompiers seront en état d'alerte et des membres des forces armées effectueront des patrouilles», a-t-il ajouté.

La Grèce a enregistré «un record de température moyenne à 11,8 °C» pendant l'hiver 2023-2024, qualifié de «plus chaud jamais enregistré dans le pays», selon l'Observatoire d'Athènes.

Alors que les incendies se déclarent habituellement à partir du mois de mai, ce premier incendie intervient après que la Grèce ait connu en 2023 les feux les plus graves depuis 16 ans avec près de 175.000 hectares de territoire ravagés.