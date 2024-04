États-Unis : un Boeing contraint d'atterrir d'urgence après la perte de son capot moteur (vidéo)

Ce dimanche 7 avril, un Boeing en provenance de Denver aux États-Unis a dû procéder à un atterrissage d’urgence lorsqu’une partie de son fuselage s’est abîmé en vol.

Plus de peur que de mal. Aux États-Unis, un vol de la Southwest Airlines au départ de Denver a dû opérer un demi-tour et procéder à un atterrissage d’urgence ce dimanche. La cause de ce changement de cap, le détachement d’une partie du capot de protection d’un des moteurs.

A Southwest Airlines flight had to make an emergency landing in Denver on Sunday after the engine cover detached during takeoff, according to the FAA.





The flight "landed safely after experiencing a mechanical issue," the airline said in a statement. https://t.co/53OzDHeso3 pic.twitter.com/xvLhRopyNh

— ABC News (@ABC) April 7, 2024