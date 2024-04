États-Unis : une femme meurt après être tombée d'une caravane sur l'autoroute

Une femme a mortellement chuté d'une caravane pendant que celle-ci circulait sur une autoroute de l'État de New York.

Une chute mortelle en pleine autoroute. Aux États-Unis, une femme âgée de 58 ans est récemment décédée après être tombée de la caravane familiale par la porte.

UPDATE: State Police say a Stony Brook, NY woman passed away following a tragedy on State Route 12E Saturday afternoon. https://t.co/tVfSST0lzr

— 7News (@7NewsWatertown) April 7, 2024