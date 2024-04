Israël-Hamas : le pape François a rencontré des familles d'otages israéliens

Dans la matinée de ce lundi 8 avril 2024, le pape François a reçu au Vatican les membres de cinq familles israéliennes dont les proches ont été kidnappés par le Hamas le 7 octobre dernier.

Sur les photos diffusées par l’ambassade, les membres des familles posent à côté du pape en tenant des pancartes avec le visage des kidnappés et des messages demandant leur libération. Le pape a rencontré, le 8 avril au matin, les proches des otages du Hamas, selon Vatican News.

Today @Pontifex welcomed in a private audience the representatives of 5 Israeli families whose relatives were kidnapped by Hamas on October 7. During the very cordial meeting, which lasted approximately 35 minutes, the Pope expressed his closeness to these families who have been… pic.twitter.com/kzFLaxbPXI

— Israel in HolySee (@IsraelinHolySee) April 8, 2024