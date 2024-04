Raid de la police, expulsion d’une ambassadrice, rupture des relations diplomatiques… Pourquoi le torchon brûle-t-il entre le Mexique et l’Équateur ?

Le Mexique a rompu ses relations diplomatiques avec l’Équateur ce week-end, après un raid de la police équatorienne dans l’ambassade mexicaine, où s’était réfugié l’ancien vice-président Jorge Glas, visé par un mandat d’arrêt pour corruption.

Les relations entre le Mexique et l’Équateur ont littéralement explosé. Samedi, les autorités mexicaines ont annoncé rompre les relations diplomatiques avec Quito, après que la police équatorienne a effectué un raid dans son ambassade.

Les tensions avaient commencé mercredi dernier, après les déclarations du président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador. Ce dernier avait accusé les autorités équatoriennes d’avoir exploité l’assassinat du candidat d’opposition Fernando Villavicencio, en août 2023, pour favoriser l’élection de l’actuel président, Daniel Noboa. Réaction immédiate des autorités équatoriennes, qui avaient expulsé l’ambassadrice du Mexique, Raquel Serur, après ces déclarations jugées «très malheureuses».

Vendredi 5 avril au soir, Mexico a à son tour annoncé la «rupture immédiate» de ses relations diplomatiques avec l’Équateur, après un raid de la police équatorienne dans l’ambassade du Mexique à Quito. Objectif de cette intervention policière : l’arrestation de Jorge Glas, l’ancien vice-président de l’Équateur, qui s’y était réfugié depuis le mois de décembre, en raison d’un mandat d’arrêt contre lui pour corruption présumée. Le Mexique venait de lui accorder l’asile, une décision contestée par l'Équateur. Jorge Glas a ensuite été transféré vers une prison de haute sécurité au sud-ouest du pays.

Tollé à l'international

«Il s'agit d'une violation flagrante du droit international et de la souveraineté du Mexique», avait déclaré le président mexicain Lopez Obrador dans un message sur le réseau social X, annonçant la rupture immédiate des relations diplomatiques avec le pays d’Amérique centrale. Cette intrusion dans une ambassade est en effet une opération sans précédent récent dans le monde. Le personnel diplomatique mexicain a ensuite quitté l'Équateur dimanche.

Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2024

Quelques heures plus tard, le Mexique a annoncé son intention de saisir la Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire des Nations unies. «Nous croyons que nous pouvons obtenir gain de cause rapidement», a indiqué Alicia Barcena, cheffe de la diplomatie mexicaine. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est quant à lui dit «alarmé» par la violation de l’enceinte diplomatique mexicaine.

De nombreux pays (Brésil, Argentine, Venezuela, Chili) ont condamné le raid de la police équatorienne. Les États-Unis ont condamné «toute violation de la Convention de Vienne». De son côté, le Nicaragua a rompu ses relations diplomatiques avec l’Équateur.