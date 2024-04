Voici les 10 pays où le taux de divorce est le plus élevé au monde

Selon les données de l’Insee, on évalue en moyenne à 120.000 le nombre de divorces par an en France depuis vingt ans. Au total, 46% des mariages se terminent par un divorce. Mais que valent ces chiffres comparativement à nos voisins et à d’autres pays du monde ? Voici les 10 pays où l’on divorce le plus.

Pour évaluer le taux de divorce dans un pays, deux critères sont retenus par les organismes de statistiques : le taux de divortialité, c’est-à-dire le nombre de divorces prononcés par rapport au nombre de mariages actés dans l’année, et le taux de divorce, qui correspond au nombre de divorces prononcés sur une année pour 1.000 habitants. Selon ces deux indicateurs, le classement des pays qui comptent le plus de divorces change. À noter que seuls plus d’une centaine de pays sont recensés car ils disposent de statistiques officielles.

Selon des données de 2016, si l'on prend en compte le taux de divortialité, qui recense le nombre de divorces par rapport au nombre de mariages prononcés sur une année dans une population choisie, c’est le Portugal qui arrive en tête avec 71% de mariages qui se terminent en divorces. Le Luxembourg (66%) et l’Espagne (57%) complètent le podium. Dans le top 10, on retrouve également le Danemark (56%), Cuba (56%), la Finlande (56%), la Belgique (54%), la France (54%), les Pays-Bas (53%), et la Russie (52%).

Toujours selon des données de 2016, si l'on prend cette fois le taux de divorce pour 1.000 habitants, c’est la Russie qui passe en première position avec 4,8 divorces pour 1.000 habitants, suivie par la Biélorussie (4,1) et Gibraltar (3,2). Dans le top 10, on retrouve les États-Unis avec 3,2 divorces pour 1.000 habitants, la Lettonie (3,1), la Lituanie (3,1), la Moldavie (3,1), le Danemark (3), Cuba (2,9), et enfin l’Ukraine (2,8). La France arrive seulement en 39e position avec 1,9 divorce pour 1.000 habitants.

Moins de mariages et des procédures simplifiées

En France justement, depuis 2004, on dénombre environ 120.000 divorces par an, avec une nette diminution depuis 2017 (75.000 en moyenne), notamment en raison de la baisse du nombre de mariages dans le pays, mais aussi pour des questions de procédures. En effet, jusqu'en 2016, les divorces étaient des décisions de justice rendues par le juge aux affaires familiales. Depuis 2017, à la suite de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, les procédures de divorce peuvent également être enregistrées par un notaire.

Statista

Celles-ci ne sont donc pas prises en compte dans les statistiques présentées ci-dessus. Les données de 2017 à 2020 ne sont donc pas strictement comparables avec celles des années précédentes. Cela explique la baisse du taux de divorce en France qui est passé de 54% en 2016 à 46% à partir de 2017. À noter que plus de la moitié des procédures de divorce se font par consentement mutuel au détriment des procédures conflictuelles et notamment le divorce pour faute qui concerne de nos jours moins de 10% des cas.

Par ailleurs, le nombre de mariages est «historiquement faible», selon l’Insee en dépit d’une légère augmentation entre 2016 et 2017 (233.000 mariages). Les spécialistes expliquent notamment cette baisse du fait de l’engouement pour le PACS et l’union libre (186.000 PACS en 2017 par exemple).

Plus anecdotique mais néanmoins intéressant, les régions où l’on divorce le plus sont la région parisienne, la PACA, l’Hérault et certains départements du Nord du Pays. En revanche, les zones où l’on divorce le moins sont plus rurales, la Bretagne, la Basse Normandie, le Cantal et la Lozère, championne en matière de longévité du couple. Selon les études les plus récentes, le taux de divortialité explose dans les grandes villes. Paris en tête, suivie par Marseille, Nice, Montpellier et Lille.