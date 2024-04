États-Unis : des milliards de cigales vont sortir de terre dans les prochaines semaines

Les États-Unis vont être témoins d’un phénomène particulièrement rare ce printemps : la sortie du sol de milliards de cigales, enfouies sous terre depuis plus de dix ans.

Un phénomène particulièrement rare va être observé aux États-Unis dès ce printemps : la sortie de terre de milliards de cigales périodiques. En effet, selon des experts, deux couvées de cigales, appelées couvées XIX et XIII, vont bientôt sortir de terre.

Une dizaine d’espèces de cigales dans le monde sont en effet considérées comme périodiques : cela signifie qu’au cours de leur cycle de vie, les larves vivent sous terre pendant une très longue période, environ 10 ans, en se nourrissant de la sève des arbres, avant d’émerger en masse à la surface. C’est ce phénomène qui va être observé dans une quinzaine d’États américains, dans une grande partie du Midwest et de l’est des États-Unis, et notamment dans l'Illinois, où les deux couvées vont se croiser.

Selon l’Université du Connecticut, c’est la première fois depuis 1803 que les couvées XIX et XII émergeront en même temps, rendant ce phénomène naturel rare encore plus exceptionnel cette année. Au total, sept espèces de cigales périodiques vont émerger cette année, et ce phénomène ne se reproduira pas avant 2037, selon l’Université.

La couvée XIX, le plus grand groupe de ces insectes chanteurs, doit émerger après 13 ans passés sous terre, et la couvée XII, après 17 ans. «J'aime rappeler aux gens qu'il s'agit d'une merveille naturelle du monde. On ne voit nulle part ailleurs une telle biomasse de vie terrestre», a déclaré Catherine Dana, entomologiste spécialisée dans les cigales à l'université de l'Illinois, au Guardian. «Pour le public, ce sera une expérience vraiment spéciale», a-t-elle ajouté.

Inoffensives pour l'homme

En effet, de gigantesques nuées de cigales vont apparaître dans des zones urbaines et rurales américaines, et leur chant pourra ainsi être plus bruyant qu’une moto lancée à pleine vitesse, selon les spécialistes.

Leur vie adulte ne représente cependant qu’environ 0,5% de leur vie totale, puisque ces cigales passent la quasi-totalité de leur vie sous terre. Adultes, une fois émergées, elles ne vivent que quelques semaines pour se reproduire, avant de mourir, selon John Lill, entomologiste à l'université George Washington, interviewé par Reuters.

Leur courte vie peut toutefois suffire à bouleverser les écosystèmes. Lors de l’émergence d’une autre couvée de cigales, en 2021, les oiseaux ont pu profiter d’une nouvelle source de nourriture, modifiant ainsi leur régime alimentaire. Par ailleurs, les cigales périodiques peuvent aussi causer des dégâts sur les jeunes arbres, lorsque leurs nids pèsent sur les branches et les cassent.

Si les cigales sont inoffensives, l’émergence de milliers de ces bestioles a déjà provoqué des fâcheux événements aux États-Unis, notamment des accidents de voitures.