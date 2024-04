Ferrari : un ancien modèle de 1954 mis aux enchères pour 2,5 millions d’euros

Une Ferrari modèle 625 F1, datant de 1954, sera bientôt mise aux enchères sur la plate-forme de RM Sotheby's. Un exemplaire ultra rare.

Elle représente l'excellence de Ferrari. Un modèle 625 F1 du célèbre constructeur italien, datant de 1954, sera mis aux enchères les 11 et 12 mai par RM Sotheby's. Actuellement stationné à Monaco, son prix de départ est de 2,5 millions d'euros.

The rare 1954 Ferrari 625 F1, meticulously inspected by Ferrari Classiche in 2022, boasts rich racing history and prestigious provenance, ideal for discerning collectors. Register to bid at https://t.co/zY2auXHps8. #RMMonaco

