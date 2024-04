Allemagne : une galerie d’art renvoie un employé qui a accroché son tableau lors d'une exposition

Un employé de la Pinakothek der Moderne de Munich, un musée d’art en Allemagne, a accroché l’une de ses œuvres en secret lors d’une exposition. La supercherie a été découverte et il a été renvoyé.

Une tentative osée. Un employé de la galerie d’art Pinakothek der Moderne de Munich en Allemagne a profité d’une exposition pour percer deux trous dans un mur et accrocher son propre tableau.

L’homme a installé son œuvre de 60cm par 120cm dans un passage de la galerie, mais les superviseurs de l’exposition ont très rapidement remarqué que le tableau n’avait rien à faire là.

L’auteur de l'oeuvre et employé de la galerie a été renvoyé et n’a plus le droit de reparaître à la Pinakothek der Moderne. Il a expliqué avoir tenté ce tour de force pour pouvoir percer dans le milieu artistique.

La Pinakothek der Moderne de Munich est l’une des plus grandes galeries d’art moderne d’Europe. Dans sa collection, on retrouve des œuvres de Picasso, Dalì ou Van Gogh notamment.