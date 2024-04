États-Unis : des seuils limites aux «polluants éternels» dans l'eau potable instaurés pour la première fois

Les États-Unis ont annoncé ce mercredi qu’ils allaient imposer des seuils limites aux PFAS, autrement appelés «polluants éternels», dans les eaux potables. C’est une première au niveau national dans le pays.

On les retrouve partout : dans les produits alimentaires, les cosmétiques, les textiles, et même dans l’eau potable. Les PFAS, plus connus sous le nom de «polluant éternels», sont omniprésents dans l’environnement, mais la prise de conscience sur leurs dangers pour la santé est croissante.

Ce mercredi, les autorités américaines ont annoncé fixer des seuils limites aux PFAS dans l’eau potable, une première au niveau national. C’est par ailleurs la première fois depuis vingt-sept ans que l’Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) fixe de nouvelles règle pour les contaminants dans l’eau potable.

«L'exposition aux PFAS a été associée à des cancers mortels, à des atteintes au foie et au cœur, ainsi qu'à des troubles du système immunitaire et du développement chez les nourrissons et les enfants. Cette règle (…) permettra de réduire l'exposition aux PFAS d'environ 100 millions de personnes, d'éviter des milliers de décès et de réduire des dizaines de milliers de maladies graves», a indiqué l’EPA dans un communiqué.

Un milliard de dollars pour financer le traitement

Selon l’administration de l’EPA, Michael Regan, il s’agit de la mesure la plus importante jamais prise par l’agence américaine contre les PFAS. «Le résultat est un règlement complet qui change la vie et qui améliorera la santé et la vitalité de nombreuses communautés à travers notre pays», a-t-il déclaré.

Le règlement complet et les seuils chiffrés des PFAS dans l’eau du robinet seront annoncés par l’EPA et le Conseil de la Maison Blanche sur la qualité de l'environnement, lors d’un déplacement à Fayetteville, en Caroline du Nord, où une rivière servant de source d’eau potable à des millions d’habitants a été polluée par des PFAS provenant d’une usine.

Les systèmes publics de distribution de l'eau devront donc surveiller et réduire les taux de PFAS, et informer le public en cas de dépassement des seuils autorisés. Au total, cinq polluants éternels vont ainsi être contrôlés, ainsi que toutes les combinaisons de quatre PFAS.

Parallèlement, l’administration de Joe Biden a annoncé ce mercredi une nouvelle enveloppe d’un milliard de dollars pour aider à financer des systèmes de détection et de traitement des PFAS dans tout le territoire américain, pour répondre aux nouvelles normes annoncées. «Les annonces faites aujourd'hui vont dans le sens de l'engagement plus large pris par le président Biden de fournir de l'eau propre à tous les Américains», a déclaré la Maison blanche.

Des produits bientôt interdits en France

Les PFAS, ou Les per- et polyfluoroalkylées, sont des composés chimiques utilisés pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou encore résistantes à la chaleur. De très nombreux PFAS sont persistants dans l’environnement, et peuvent donc créer de la pollution de l’eau, des sols, et même de l'air.

Plusieurs études ont montré que leur persistance dans le corps humain peut avoir des effets néfastes, par exemple sur la fertilité. Ils peuvent également engendrer une augmentation du cholestérol, des problèmes rénaux ou hépatiques, et même la création de cancer.

En France, un projet de loi écologiste visant à lutter contre les polluants éternels a été adopté en première lecture. Il prévoit l’interdiction de la vente ou de l’importation de certains produits en contenant, mais les ustensiles de cuisine, notamment fabriqués avec du téflon, un type de PFAS, ont été exclus de cette interdiction.