Etats-Unis : les ossements d’un homme de 19 ans tué en 2022 retrouvés grâce à son assassin

Les ossements d’un jeune agriculteur de 19 ans disparu en 2022 dans l’Utah aux Etats-Unis, ont été retrouvés mardi 9 avril par les autorités locales.

Son corps n'avait jamais été retrouvé. Suspecté d’avoir tué un jeune homme de 19 ans en 2022 dans l’État de l’Utah, un Américain de 60 ans a permis aux enquêteurs de retrouver les restes du corps de sa victime ce mardi, a rapporté le New York Post.

‘Skeletal remains’ of Utah teen Dylan Rounds, who went missing in 2022, found as ‘squatter’ faces murder charge https://t.co/HuMFTYWpXH pic.twitter.com/uIUbZi0YSj — New York Post (@nypost) April 10, 2024

«Le 9 avril 2024, des restes humains osseux appartenant à Dylan Rounds ont été retrouvés dans la région reculée de Lucin, à l'ouest du comté de Box Elder», a déclaré le bureau du shérif du comté de Box Elder dans un communiqué, a rapporté le New York Post.

La fin d'un mystère

Dylan Rounds a été assassiné en 2022, par son voisin James Brenner âgé de 60 ans, condamné pour meurtre aggravé et abus ou profanation d’un corps humain en mars 2023. C’est lui qui a conduit les enquêteurs sur le lieu où a été retrouvé le corps de la victime.

Plusieurs armes à feu et des munitions avaient été retrouvées dans la caravane où logeait James Brenner, lors d’une perquisition menée l'année dernière. L’ADN de la victime avait également été retrouvé sur l'une des chemises de l’accusé.

«James Brenner a été interrogé et fait plusieurs affirmations qui corroboraient les preuves médico-légales en plus de faire de nombreuses déclarations manifestement fausses», indiquaient des documents judiciaires avant la découverte du corps de Dylan Rounds.

«Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille du défunt. Nous comprenons que leur douleur et nous souhaitons leur exprimer nos plus sincères condoléances. Nous espérons qu’ils pourront trouver la paix à l’avenir», a conclu le bureau du shérif du comté de Box Elder.