Guerre en Ukraine : quel est le plan «secret» de Donald Trump pour stopper le conflit ?

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis plus de deux ans, Donald Trump a assuré à plusieurs reprises être en mesure de régler ce conflit en 24 heures s’il venait à être élu président des États-Unis à nouveau. Son plan supposément secret a été révélé au grand jour grâce à son entourage.

À en croire Donald Trump, un moyen très simple existe pour mettre fin au conflit entre l’Ukraine et la Russie, qui dure depuis plus de deux ans. En effet, ces derniers mois, le candidat à l’élection présidentielle américaine a assuré à plusieurs reprises être en mesure de négocier un accord entre les deux pays, et ce, en l’espace de 24 heures.

Mais si l’ancien résident de la Maison Blanche n’a pas souhaité divulguer la façon dont il compte s’y prendre, le Washington Post a enquêté sur le sujet et a livré les détails de son plan «secret», en sollicitant son entourage.

Mettre l’Ukraine sous pression

Selon Donald Trump, trouver un terrain d’entente entre les deux pays reviendrait à forcer l’Ukraine à renoncer à la péninsule de Crimée, ainsi qu’à la région frontalière occidentale du Donbass. Pour lui, il est certain que les habitants de ces régions accepteraient ce compromis.

La Russie et l’Ukraine souhaitant tous deux «garder la face et chercher une issue» au conflit seraient, d’après lui, une issue envisageable. Donald Trump suivrait ainsi un cheminement totalement opposé à lui de l’actuel président, Joe Biden, qui aspire à soutenir l’Ukraine, en fournissant principalement au pays des aides militaire.

Toutefois, selon des experts en politique étrangère, cela récompenserait, voire «élargirait la portée» de la politique de Vladimir Poutine et «tolérerait la violation des frontières». Cependant, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a déjà précisé, de son côté, qu’il ne cèderait aucun territoire à la Russie.





Échanger ces parties de l’Ukraine contre un cessez-le-feu mettrait l’Ukraine dans une position encore bien plus critique, «sans l’assurance que la Russie ne reprenne pas les hostilités», a déclaré Emma Ashford, chercheuse principale au Stimson Center.