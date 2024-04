Royaume-Uni : le Premier ministre Rishi Sunak s'affiche avec des baskets Adidas puis s'excuse

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a suscité un petit tollé en portant des baskets Adidas dans le cadre d'une vidéo officielle réalisée au 10 Downing Street. Il a présenté ses excuses.

Une paire de baskets qui fait réagir outre-Manche. En portant des Adidas Sambas lors d’une interview filmée et publiée sur Instagram jeudi 4 avril, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a provoqué un petit tollé.

Alors que la vidéo sur laquelle le Premier ministre britannique apparaît évoque les dernières politiques du gouvernement sur les taxes et la protection de l’enfance, de nombreux commentaires ont pointé du doigt sa paire de chaussures, qualifiée de «chaussures du quotidien».

«Dans une tentative de se montrer comme étant jeune et détendu, Rishi Sunak a pris une chaussure indémodable et stylée et l’a ruinée», a notamment écrit la version britannique de GQ.

«Je présente mes excuses à la communauté Samba»

Pour sa part, le Premier ministre a présenté ses excuses et s'est justifié dans une interview sur LBC Radio. «Je présente mes excuses à la communauté Samba. Mais, pour ma défense, je dirais que je porte des baskets Adidas, y compris des Sambas, depuis de très nombreuses années. C'était la première paire que mon frère m'a offerte comme cadeau de Noël. Je n'ai jamais changé depuis. Je suis donc un adepte de longue date», a-t-il avoué.

BREAKING: Rishi Sunak offers a “fulsome apology” to the Adidas samba community https://t.co/ifVj0YPpFn pic.twitter.com/iqqJ486G3z — Calgie (@christiancalgie) April 10, 2024

De nombreuses personnalités politiques à travers le monde ont pourtant adopté un style détendu au niveau des baskets portées, à l’image de l’ancien président américain Barack Obama ou encore l’actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris.

Mais comme le note CNN, ces personnalités ne les ont portées qu’en dehors du cadre professionnel, à l’issue de ses fonctions pour Barack Obama ou lors de déplacements en avion pour Kamala Harris.