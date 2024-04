Une Américaine condamnée à de la prison ferme pour le vol du journal intime de la fille de Joe Biden

Une Américaine a été condamnée mardi 9 avril à un mois de prison et trois mois de détention à domicile pour avoir volé le journal intime de la fille du président américain Joe Biden, puis l’avoir revendu à une association conservatrice.

Reconnue coupable. Aimee Harris, une Américaine de 41 ans, a été condamné ce mardi, par le tribunal fédéral de New York, à un mois de prison et trois mois de détention à domicile. La femme était jugée pour le vol du journal intime d’Ashley Biden, fille du président en exercice Joe Biden, qu’elle avait par la suite revendu.

La fille du président des Etats-Unis avait laissé ce journal, ainsi que d’autres objets dans une maison de Delray Beach, en Floride, où elle avait séjourné en 2020. Aimee Harris, qui avait par la suite été autorisée par la propriétaire à y résider, avait trouvé le document puis avait voulu le vendre à l’équipe de campagne de Donald Trump.

Restée sans nouvelle du cabinet de ce dernier, Aimee Harris et son complice Robert Kurlander se sont tournés vers l’organisation conservatrice, Project Verita, à qui ils ont vendu le journal pour 20.000 dollars, soit près de 18.500 euros.

Aucun membre de Project Veritas n’a été inculpé et le journal a été récupéré par les agents du FBI chargés de l’enquête. La juge Laura Taylor Swain a qualifié les actes d'Aimee Harris de «méprisables et par conséquent très graves» et a estimé que ces derniers étaient motivés par l’appât du gain.

La condamnée a présenté ses excuses à la fille de Joe Biden.