Etats-Unis : terrifiée par l'éclipse solaire, une astrologue poignarde à mort son mari et jette ses deux filles de sa voiture en marche

Danielle Johnson, une astrologue américaine plus connue sous le pseudonyme d'«Ayoka», a mortellement poignardé son mari de 29 ans avant la dernière éclipse solaire totale synonyme d’apocalypse à ses yeux. Elle a ensuite jeté de sa voiture, lancée à pleine vitesse, ses deux filles.

Une folie meurtière. Quelques heures avant la dernière éclipse solaire totale du lundi 8 avril, Danielle Johnson, astrologue américaine, a tué son compagnon de 29 ans, un ex-militaire, en le poignardant au cœur, selon le Los Angeles Times.

BREAKING NEWS ~ CALIFORNIA PICTURED: Danielle Cherakiyah Johnson, also known online as @MysticxLipstick , who stabbed her boyfriend to death, pushed her two young daughters out of a moving vehicle sadly resulting in the death of the youngest (8 months old), and crashed said… pic.twitter.com/8OvtUy94DF

Elle a laissé des traces de pas ensanglantés dans l'appartement du couple, avant de s'enfuir en voiture avec ses deux filles, selon les premiers éléments de l'enquête rapportés par le quotidien.

Une fois à bord, elle a poussé ses deux filles, âgées de 8 mois et 9 ans, à l’extérieur du véhicule déboulant à toute allure sur l’autoroute. Seule l’aînée a survécu.

La police a finalement retrouvé un peu plus tard la voiture écrasée contre un arbre le long d'une route côtière. Le corps de Danielle Johnson, sévèrement touchée par le violent accident, a été difficile à identifier, selon le journal local.

Se présentant comme une «guérisseuse divine», Danielle Johnson, plus connue sur Internet sous le pseudonyme d'«Ayoka», proposait en ligne des «purifications d'aura» et des lectures de signes du zodiaque.

Trois jours avant le drame, elle avait posté sur X une publication évocatrice de la peur qu’elle ressentait à l'approche de l’éclipse.

WAKE UP WAKE UP THE APOCALYPSE IS HERE. EVERYONE WHO HAS EARS LISTEN. YOUR TIME TO CHOOSE WHAT YOU BELIEVE IS NOW. IF YOU BELIEVE A NEW WORLD IS POSSIBLE FOR THE PEOPLE RT NOW.





THERE IS POWER IN CHOICE. THERE IS POWER IN CHOICE!!!! REPOST TO MAKE THE CHOICE FOR THE COLLECTIVE pic.twitter.com/NMyuLkBj5l

— Ayoka (@MysticxLipstick) April 5, 2024