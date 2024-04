Guerre en Ukraine : ce que l’on sait de la mort du militant russe Alexandre Demidenko

Alexandre Demidenko, 61 ans, est mort en prison début avril. Ce dernier a aidé, pas moins de 900 réfugiés ukrainiens à retourner chez eux, avant d’être arrêté par la police russe. Sa famille n’a pas été prévenue officiellement de son décès.

Plus de 900 personnes ont regagné leur pays grâce à Alexandre Demidenko depuis le début de la guerre en Ukraine. Habitant de la ville frontalière de Belgorod, il n’a jamais caché son désaccord face à «l’opération militaire spéciale» lancée par Vladimir Poutine en février 2022.

L’homme de 61 ans, recueillait des familles chassées par les combats avant de les guider vers le poste-frontière de Kolotilovka-Pokrovka, l’unique lien encore ouvert entre l’Ukraine et la Russie. Alexandre Demidenko aidait ainsi les ressortissants Ukrainien à fuir le pays de Vladimir Poutine.

Arrêté puis incarcéré

Non loin du poste frontière, Alexandre Demidenko est arrêté le 17 octobre 2023. Il apportait une civière à une réfugiée malade. Il avait d’abord été porté disparu pendant trois jours avant d’être inculpé et placé en détention provisoire pour «consommation d’alcool sur la voie publique».

Plus tard, au cours de la perquisition de son domicile, le Russe a pu revoir sa femme et lui montrer les nombreuses lésions présentes sur son corps. De nombreux hématomes étaient présents sur son dos et ses côtes que sa conjointe a pu photographier. Il a ensuite été incarcéré pour «détention illégale d’explosif», la police russe aurait retrouvé une grenade datant de la Seconde guerre mondiale dans son jardin.

Trois jours plus tard, Alexandre a été ramené chez lui pour procéder à une perquisition. Sa femme a remarqué de nombreux signes de torture sur le corps d’Alexandre.





Puis il a été à nouveau arrêté pour motif de « consommation d'alcool » et placé en centre de détention provisoire… pic.twitter.com/5OzJqCfdoR — Russie-Libertés (@Rus_Lib) April 9, 2024

Selon ses proches, la police Russe s’acharne sur le militant en raison de son opposition ouverte à la guerre mais aussi, car il gênait le racket et la corruption présente aux alentours du poste-frontière.

Une famille sans nouvelles

Depuis la perquisition à son domicile courant octobre 2023, la famille de Alexandre Demidenko n’a pas pu voir sa famille. En prison, il était interdit de parloir ainsi que de livres. La seule personne autorisée à le voir était son avocat.

Le 8 avril dernier, alors que son avocat souhaitait le voir, l’administration pénitentiaire lui a annoncé qu’Alexandre Demidenko s’était suicidé en prison, trois jours plus tôt. Sa famille n’a pas été prévenue et l’a donc appris par le biais de leur avocat.

Selon son fils Oleg Demidenko, l’homme incarcéré s’était plaint à plusieurs reprises de torture au téléphone. En mars, il avait même réalisé un séjour à l’hôpital. Son fils ne semble pas étonné par l’annonce d’un suicide : «Pour un homme libre comme lui, la pensée de l’enfermement était intolérable» s’était-il confié sur Telegram.

Aujourd’hui, la famille endeuillée fait appel à la solidarité afin de pouvoir payer les funérailles d’Alexandre Demidenko.