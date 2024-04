Irlande du Nord : faute de place, une patiente installée pendant 9 jours dans le vestiaire d'un hôpital

Faute de place à l’hôpital, une Irlandaise de 23 ans, souffrant de douleurs thoraciques, a dû passer neuf jours dans le vestiaire des infirmières dans des conditions qualifiées de «déshumanisantes».

Des urgences saturées. Zoe Carlin, 23 ans, a raconté à la BBC, son calvaire de neuf jours à l’hôpital Altnagelvin de Londonderry en Irlande du Nord.

"There was something very dehumanising about it."



Zoe Carlin, who feared she was having a heart attack, said she spent nine days in a locker room in Altnagelvin Hospital because of a shortage of beds.https://t.co/Ch9O3AK2bQ pic.twitter.com/dx8Tdv6KS4

