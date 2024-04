O.J. Simpson, ancienne star du football américain, est mort à l'âge de 76 ans

O.J. Simpson, l'ancienne star du football américain, est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans, ce jeudi 11 avril, a annoncé sa famille. Après une carrière prolifique, il avait été accusé d'un double meurtre, dont celui de son ex-femme, avant d'être innocenté.

«Le procès du siècle». O.J Simpson, l'ancienne star du football américain, accusé puis acquitté des meurtres de son ex-femme et de son amie en 1994, est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille ce jeudi 11 avril.

«Le 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson, a succombé à son combat contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants. Pendant cette période de transition, sa famille vous demande de respecter ses souhaits d'intimité et de grâce», a déclaré la famille Simpson sur son compte X (anciennement Twitter».

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.





He was surrounded by his children and grandchildren.





During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.





-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024