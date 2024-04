Espagne : un conseiller municipal licencié après la découverte d'une vidéo le montrant en train de manger ses excréments

Un conseiller municipal d’une commune espagnole a été licencié après la découverte de plusieurs vidéos le montrant en train de manger ses excréments. Sur les réseaux, l’homme se présentait comme un «esclave sexuel méprisable».

Un drôle d’appétit. Que s’est-il passé dans la tête de Daniel Gómez del Barrio ? Ce conseiller municipal à la mairie d’Illescas, près de Tolède en Espagne, fait beaucoup parler de lui depuis la fuite de plusieurs vidéos compromettantes. Dessus, on le voit en train de manger ses propres excréments. Il a, par la suite, été démis de ses fonctions de conseiller pour la jeunesse, l’enfance et la famille par le maire de la commune, José Manuel Tofiño.

«Humilié et utilisé comme un urinoir»

Il aura fallu découvrir ces vidéos dégradantes pour voir le vrai visage du conseiller. À travers ces images, présentes sur les réseaux sociaux et sites pornographiques, le conseiller se présente comme un «esclave sexuel méprisable» et demande à être «humilié et utilisé comme un urinoir». Cette pratique de la coprophagie du conseiller a choqué les internautes et a laissé paraître une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Pour le moment, l'intéressé ne s’est toujours pas exprimé sur la polémique et n’a pas réagi à son départ de la mairie.

Généralement présente chez les animaux, cette pratique consiste à consommer des matières fécales. En revanche, selon les vétérinaires, cela traduit généralement un stress chez l'animal. Mais chez l’homme, cette tendance est décrite comme un trouble psychiatrique. Les personnes pratiquant la coprophagie recherchent «du plaisir», malgré son aspect dégoûtant.