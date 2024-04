États-Unis : la ville de New York souhaite contrôler les naissances des rats

Face à la prolifération de rats dans la ville de New York, aux Etats-Unis, un conseiller veut contrôler les naissances de ces rongeurs. Pour cela, il veut déployer des pilules contraceptives dans la ville.

Paris n’est pas la seule ville à être infestée de rats. New York, aux Etats-Unis, en est elle aussi victime et son conseiller Shaun Abreu souhaite développer un programme afin de contrôler les naissances de ces rongeurs. Celui-ci serait géré conjointement par le Department of Health and Mental Hygiene et le Department of Sanitation.

«Pastilles ContraPest»

Pour que la ville mène à bien son plan de lutte contre les rats, le conseiller a précisé que l’utilisation de contraceptifs, appelés «pastilles ContraPest», s'inscrirait dans le programme. «Nous pensons que nous devons adopter une approche de choc et d'effroi face au problème des rats en y consacrant tout ce que nous avons», a déclaré le démocrate dans la salle du conseil jeudi.

Concrètement, ces pastilles seront disposées dans des zones de dératisation couvrant au moins dix pâtés de maisons. Avec son ingrédient actif nommé «triptolide», ces contraceptifs vont stériliser les rats (mâles et femelles) tout en ayant un impact sur la fonction ovarienne et la production de spermatozoïdes.

Cette guerre entre New York et les rats n’est pas nouvelle, mais elle a longtemps tourné en faveur de ces rongeurs. À savoir, ces derniers peuvent produire 15.000 petits par an, de quoi donner un certain avantage. Par le passé, deux autres essais aux contraceptifs avaient été réalisés dans la ville américaine. Une première fois en 1967 avec le gouverneur Nelson Rockefeller et il y a dix ans avec le MTA et Bryant Park. Mais cette fois-ci, la créatrice de ContraPest, Loretta Mayer, assure que sa pilule salée et grasse est un succès.

Une dératiseuse en chef de New York

Arrivé à la tête de New York en 2021, le maire Eric Adams a déclaré la guerre à ces rongeurs dès le début de son mandat. Pour ce faire, il a décidé d’adopter une «approche pangouvernementale pour gagner la bataille» et a désigné la nouvelle dératiseuse en chef de New York, Kathleen Corradi. La ville a mis en place un plan ambitieux visant à conteneuriser toutes les ordures de la ville de New York et a introduit le compostage gratuit en bordure de rue pour tous les New-Yorkais.

Mais pour le conseiller Shaun Abreu, les précédents essais n’ont pas été concluants à cause du manque de persévérance des autorités. Selon lui, elles ont utilisé des appâts liquides et n’ont pas procédé à la mise en conteneur des déchets. Cette technique permet de réduire les possibilités de nourriture pour les rats.

Souvenir de Flaco

Par ailleurs, le plan du conseiller Shaun Abreu permettrait aussi de lutter contre les rats tout en respectant la faune. Par le passé, Flaco, le hibou du zoo de Central Park, s’était échappé avant d’être empoisonné le mois dernier. «La ville a été captivée par l'année de liberté de Flaco, mais nous avons tous retenu notre souffle en raison des nombreux risques que notre ville fait peser sur la faune et les oiseaux de proie», a déclaré dans le New York Post le conseiller.

«L'autopsie de Flaco a confirmé nos pires craintes : il a ingéré une dose mortelle de raticide. Les rodenticides sont non seulement toxiques pour les animaux que nous aimons, mais ils sont de plus en plus inefficaces pour réduire les infestations de rats. C'est pourquoi nous introduisons la loi Flaco, afin de construire une ville meilleure, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement», a-t-il assuré dans le média américain.

New York n’est pas la seule ville des Etats-Unis à mener un combat contre les rats. Boston, Columbus dans l’Ohio ou Hartford dans le Connecticut, ont également essayé les contraceptifs.