Où en est l’invitation du pape François pour la réouverture de Notre-Dame de Paris ?

Le 8 décembre prochain, plus de cinq ans après le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, la première messe sera enfin célébrée dans la cathédrale restaurée. Beaucoup de monde est attendu et le pape François y a notamment été convié. Mais ce dernier n’a pas encore donné de réponse quant à sa venue dans la capitale.

La présence du pape François lors de la première messe au sein de Notre-Dame de Paris est particulièrement attendue, mais encore incertaine. En effet, après cinq ans de restauration, la cathédrale sera enfin prête à rouvrir ses portes le 8 décembre prochain, pour une toute première messe.

Emmanuel Macron et l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, ont tous deux conviés le souverain pontife à cette occasion, toutefois sa venue est encore «à l’étude à Rome». En février, l’archevêque avait expliqué que le pape ne viendrait certainement pas, puisqu’il serait encore en voyage dans des pays ne l’ayant pas encore reçu.

Cependant, un refus catégorique n’a pas été transmis, la venue du pape serait donc «une merveilleuse surprise».

«Cela ne semble pas être une de ses priorités»

Bien que le pontife aurait fait comprendre en début d’année souhaiter se rendre à la messe à laquelle il est convié, Rome juge pour l’heure cette venue simplement plausible. «Cela ne semble pas être une de ses priorités», a jugé un bon connaisseur du pape François, qui en a profité pour rappeler que ce dernier s’est rendu à Marseille en septembre dernier.

Aussi, le Saint-Siège a récemment officialisé une vaste tournée du pape en Asie du Sud-Est et en Océanie. Ainsi, la date du 8 décembre, parait d’autant plus lointaine. Mais la santé du pape pousse d’autant plus le Vatican à émettre des réserves quant à sa capacité à réaliser ce déplacement.

Âgé de 87 ans, le chef de l’Église catholique montre régulièrement des signes de fatigue. Il avait notamment annulé sa venue lors de la COP28, à Dubaï, en novembre dernier. Pour l’heure, les prochains déplacements importants du pape sont Venise le 28 avril, Vérone le 18 mai et Trieste le 7 juillet.