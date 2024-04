Russie : les mémoires posthumes d'Alexeï Navalny seront publiées en octobre 2024

L’éditeur américain Knopf a annoncé la publication, en octobre prochain, des mémoires d’Alexeï Navalny, l’opposant russe décédé en février dernier à l’âge de 47 ans dans le centre pénitentiaire de Kharp.

Un témoignage de la lutte «contre la dictature» bientôt disponible en librairie. Ce jeudi 11 avril, l’éditeur américain Knopf a annoncé la publication de «Patriot», les mémoires d’Alexeï Navalny pour le 22 octobre.

Alfred A. Knopf will publish Alexei Navalny’s memoir, PATRIOT, on October 22, 2024.





"Sharing his story will not only honor his memory but also inspire other to stand up for what is right and to never lose sight of the values that truly matter."



«Ce livre témoigne non seulement de la vie d’Alexeï, mais aussi de son engagement inébranlable dans la lutte contre la dictature, une lutte pour laquelle il a tout donné, y compris sa propre vie», a indiqué dans un communiqué Ioulia Navalnaïa, veuve de l’opposant dont la mort est survenue le 16 février dernier dans des circonstances douteuses.

1/5 This is not how I imagined Alexey would write his biography at all. I thought we’d be around 80 years old, and he’d be sitting at the computer by the open window, typing away. And I would be grumbling about the grandchildren coming soon, telling him he's busy with nonsense. — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) April 11, 2024

En France, l’ouvrage sera disponible chez les éditions Robert Laffont à compter du 24 octobre, a précisé le communiqué.

500.000 exemplaires prochainement imprimés

Selon l’éditeur américain, Alexeï Navalny avait début l’écriture de «Patriot» peu après son emprisonnement en 2020. Ces mémoires contiendront notamment des «correspondances inédites» de sa prison, a ajouté l’éditeur dans son communiqué, qui a également ajouté qu’une version de l’ouvrage sera disponible en russe.

«Écrit avec la passion, l’esprit, la franchise et le courage qui lui ont valu d’être acclamé comme il le méritait, Patriot est la dernière lettre de Navalny au monde : un récit émouvant des dernières années qu’il a passées dans la prison la plus brutale du monde, un rappel des raisons pour lesquelles les principes de la liberté individuelle sont si importants, et un appel vibrant à la liberté», a indiqué Knopf, qui prévoit l’impression de 500.000 exemplaires.