Attaque de l'Iran contre Israël : le pape François lance un appel contre la «spirale de violence»

Après l’attaque de l’Iran contre Israël, le pape François a lancé ce dimanche 14 avril un «appel pressant» contre «une spirale de violence risquant d'entraîner le Moyen-Orient dans un conflit encore plus grande».

«Prions pour la paix ! Assez avec la guerre !». Le pape François s'est adressé aux fidèles ce dimanche après l'attaque de l'Iran contre Israël. «Je lance un appel pressant pour que cesse toute action pouvant alimenter une spirale de violence risquant d'entraîner le Moyen-Orient dans un conflit encore plus grand», a-t-il déclaré.

En représailles au bombardement israélien du consulat iranien à Damas le 1er avril dernier, l’État hébreu a été visé dans la nuit du 13 au 14 avril par une attaque massive de drones et missiles iraniens. La défense anti-aérienne israélienne les a presque tous interceptés et les dégâts au sol ont donc été limités, les services de sécurité israéliens ne recensant qu’une trentaine de blessés.

«Je suis dans la prière et avec préoccupation, mais aussi douleur, les nouvelles parvenues ces dernières heures sur l'aggravation de la situation en Israël à cause de l'intervention de l'Iran», a affirmé le pape François devant les fidèles après la prière du Regina Cæli.

Le pape François plaide pour la solution à deux États

«Personne ne doit menacer l'existence d'autrui. Tous les pays doivent en revanche se ranger du côté de la paix et aider Israéliens et Palestiniens à vivre dans deux États, côte à côte et en sécurité. (…) C’est leur droit», a-t-il martelé.

Le pape François a aussi renouvelé son appel à un cessez-le-feu à Gaza et à des négociations. «Que l’on aide la population, précipitée dans une catastrophe humanitaire. Que l’on libère immédiatement les otages», a exhorté le souverain pontife.

«Prions pour la paix ! Assez avec la guerre ! Assez avec les attaques ! Assez avec la violence ! Oui au dialogue et oui à la paix !», a-t-il supplié.

Dans ce contexte de grande tension, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, qui devait prendre possession de sa paroisse romaine ce 15 avril, a annulé son déplacement.