Australie : une nouvelle attaque au couteau dans une église à Sydney fait plusieurs blessés, un suspect interpellé

Deux jours après une première attaque au couteau ayant fait six morts dans un centre commercial de Sydney (Australie), un homme a été arrêté ce lundi par la police australienne après avoir poignardé au moins quatre personnes dans une église d'une commune située en banlieue de la ville.

Une nouvelle attaque. Ce lundi 15 avril, un homme a été arrêté à Wakeley au sud de Sydney, en Australie, après avoir poignardé au moins quatre personnes dans une église de la ville. La police a précisé, sur son compte X, que les quatre victimes souffraient «de blessures ne menaçant pas leur vie».

UPDATE:





Police remain at the scene of an alleged stabbing at a church in Wakeley in Sydney’s southwest.





About 7.10pm tonight (Monday 15 April 2024) police were called to Welcome Street, Wakeley, following reports a number of people were stabbed.





Officers attached to…

— NSW Police Force (@nswpolice) April 15, 2024