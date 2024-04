Etats-Unis : Joe Biden rattrape Donald Trump dans les intentions de vote, selon un nouveau sondage

L’écart se réduit entre Joe Biden et Donald Trump dans les intentions de vote, selon un nouveau sondage du New York Times et de l’institut Siena. Les deux candidats ne sont désormais plus qu’à un point d’écart.

Empêtré dans toutes ses affaires judiciaires, Donald Trump se fait rattraper dans les sondages par son adversaire démocrate, à sept mois de l'élection présidentielle. Selon un nouveau sondage de l’institut Siena pour le New York Times, l’écart entre les deux principaux candidats à la présidentielle se réduit. Donald Trump présente un léger avantage, avec 46% des intentions de vote, contre 45% pour Joe Biden (avec une marge d’erreur de 3,3%). Ce dernier rattrape son retard, puisqu’il était à cinq points d’écart derrière le Républicain en février dernier.

