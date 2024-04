Attaque au couteau à Sydney : Emmanuel Macron salue les deux Français qui se sont «comportés en véritables héros»

Le président de la République Emmanuel Macron a rendu hommage sur X ce mardi aux deux Français qui sont intervenus, samedi 13 avril dans un centre commercial de Sydney (Australie), lors d'une attaque au couteau dans laquelle six personnes sont mortes.

«Condoléances aux Australiens frappés samedi par une attaque dans un centre commercial à Sydney. Deux de nos compatriotes se sont comportés en véritables héros. Très grande fierté et reconnaissance», a tweeté le chef de l’Etat ce mercredi matin.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a offert ce mardi à l’un des deux «héros» français la citoyenneté de son pays pour avoir repoussé l’assaillant, un homme de 40 ans souffrant de troubles mentaux, à l’aide d’un poteau.

If Bollard Man wants to become an Australian, we'd welcome him with open arms. pic.twitter.com/bHKQPQooX4

— Anthony Albanese (@AlboMP) April 16, 2024