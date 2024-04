Cancer de Kate Middleton : une maison secrète transformée en sanctuaire pour la guérison de la princesse

Après avoir ému le monde entier avec l'annonce du cancer de Kate Middleton, la famille royale cherche à s’installer dans un endroit paisible pour aider la princesse à récupérer. Une annexe secrète située à proximité de leur maison d'Adelaide Cottage pourrait voir le prince de Galles et sa famille s’y installer.

L’annonce avait provoqué une vague d'émotion au Royaume-Uni. Le 22 mars dernier, la princesse de Galles avait révélé dans une vidéo être atteinte d’un cancer et avoir entamé une chimiothérapie. Depuis, les fans de la famille royale s’inquiètent pour Kate Middleton et la royauté britannique. Quelques semaines après la douloureuse annonce, le prince et la princesse de Galles souhaiteraient rénover et agrandir une annexe en briques rouges située à proximité de leur maison d'Adelaide Cottage, à Windsor.

Ce projet a pour but d’en faire un havre de paix adapté aux besoins de la famille et de son personnel. Installée dans le domaine du Berkshire depuis la fin de l’été 2022, la famille du prince William alterne actuellement entre le cottage de quatre chambres et leur manoir georgien d’Anmer Hall, sur le domaine de Sandringham.

Vers un financement personnel ?

Malgré son emplacement stratégique, proche de l’école Lambrook où sont scolarisés les princes George et Louis et la princesse Charlotte, la famille royale envisagerait d’agrandir une annexe inhabitée dans le but de favoriser le rétablissement de Kate Middleton. En revanche, pour ce faire, d’importants travaux seraient nécessaires. C’est pourquoi le prince de Galles, «conscient de l’attention portée par le public» aux dépenses royales, souhaite adopter une approche prudente en finançant personnellement les coûts.

«Ils [William et Kate] adorent Adelaide Cottage, mais il est tout juste assez grand pour toute la famille, alors qu'Anmer Hall est beaucoup plus grand et dispose d'un vaste terrain», a affirmé une source proche du dossier au magazine OK!. Concrètement, Adelaide Cottage est utilisé en majeure partie lorsque les enfants sont à l’école et Anmer Hall est préféré pour les week-ends et les vacances.

Toujours selon cette même source, personne ne connaît l’existence de cette annexe en briques rouges. «Elle est actuellement inhabitable et nécessite d'importants travaux de rénovation si elle devait être utilisée. Des discussions sont en cours depuis un certain temps concernant l'utilisation de la propriété dans le cadre de l'ensemble du domaine du cottage, mais il s'agit simplement de trouver le bon moment pour lancer le projet», assure-t-elle dans le magazine Ok!.