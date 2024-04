Charles III : le roi cherche une femme de ménage pour l'une de ses résidences royales, l’annonce crée la polémique

Le site officiel de la famille royale a publié une offre d’emploi ce lundi 15 avril. Bien que le poste comporte plusieurs avantages, un détail important a choqué les Britanniques.

Ce lundi 15 avril, le site officiel de la famille royale britannique a publié une annonce d’emploi indiquant être à la recherche d’une nouvelle femme de ménage pour le palais de Holyrood, situé à Edimbourg, en Ecosse. La personne embauchée devrait «fournir un service extraordinaire dans un environnement incroyable» avec une possibilité de faire une carrière «au sein de la résidence royale si différente».

«Il s'agit d'un parcours de carrière dans l'hôtellerie qui vous permettra de développer vos compétences et votre expertise en matière d'entretien ménager. En rejoignant notre équipe de professionnels, vous entretiendrez, nettoierez et prendrez soin d'un large éventail d'intérieurs et d'objets, en veillant à ce qu'ils soient présentés sous leur meilleur jour», peut-on aussi lire dans la description du poste.

Le salaire le plus bas d'Ecosse

Si jusque-là rien n’est choquant, c’est le salaire hebdomadaire qui intrigue les Britanniques. En effet, la personne embauchée, devant travailler 20h pendant quatre jours par semaine du lundi au dimanche, est payée 12 livres sterling de l’heure, soit 14 euros.

Or, il s’agit du salaire «le plus bas» en Ecosse. Une somme qui ne passe pas auprès des internautes, malgré tous les avantages dont le salarié pourra profiter durant sa prise de poste. Cela «pourrait impliquer de voyager vers d’autres résidences royales», indique le site officiel de la famille royale.

«Vous bénéficiez de 25 jours de congés annuels, qui passent à 30 jours (plus les jours fériés) en fonction de votre ancienneté», précise-t-on.

«Notre excellent régime de retraite non contributif (nous cotisons à hauteur de 15 % et vous pouvez cotiser davantage si vous le souhaitez) est très apprécié par nos employés, tout comme le déjeuner gratuit sur place pour vous permettre de faire le plein d'énergie tout au long de la journée», ajoute-t-on.