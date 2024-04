Danemark : l'un des bâtiments historiques de Copenhague ravagé par les flammes (vidéo)

Ce mardi 16 avril, un incendie s’est déclaré à Borsen, l'un des bâtiments historiques emblématiques de Copenhague. Les images du bâtiment en feu ont été relayées par l’ambassade du Danemark en France.

Un violent incendie s’est déclaré, dans le matinée du mardi 16 avril, à Borsen, l’un des bâtiments historiques les plus emblématiques de la capitale danoise Copenhague. Cet édifice a été construit entre 1619 et 1640.

Le bâtiment, commandé à l’époque par le roi du Danemark et de Norvège Christian IV, accueillait la bourse du Danemark jusqu’en 1974 avant qu’il ne soit dédié aux réceptions et autres événements publics et privés.

Her faldet spiret af Børsen i København under voldsom brand den 16.04.2024.

Le bâtiment est situé au bord de l’île des châteaux à Slotsholmen «sur laquelle se trouvent également le château de Christianborg qui abrite le Parlement, la Haute Cour de justice et le bureau du 1er Ministre, le Diama», indique le site Noblesse et Royautés.

«L’ancienne Bourse a été épargnée par les incendies dont Copenhague fut régulièrement victime par accidents ou à cause des guerres, notamment le château de Christianborg situé juste à côté (…) mais ravagé par le feu en 1794 et 1884, accidentellement», a ajouté la même source.

L'ancienne bourse de Copenhague est également connue pour sa flèche, haute de 56 mètres, en forme de spirale, où s’enroulent les queues de quatre dragons. Celle-ci s’est malheureusement effondrée au cours de l’incendie ce mardi 16 avril.

Des images terribles qui rappellent le souvenir du violent incendie ayant visé la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019.