États-Unis : deux hommes filmés en train de détériorer les rochers millénaires d'un parc national (vidéo)

Depuis la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux outre-Atlantique, deux hommes sont activement recherchés par les autorités pour avoir détérioré des roches situées dans le parc de Lake Mead.

«Il est vraiment important que vous témoigniez», a demandé John Haynes, le porte-parole du parc Lake Mead (Nevada) aux téléspectateurs de la chaîne de télévision américaine KVVU. Depuis la diffusion d’une vidéo devenue virale, deux hommes sont activement recherchés par les rangers de cette zone protégée pour avoir détruit des roches rouges formées il y a 140 millions d’années.

Sur les images qui auraient été enregistrées le dimanche 7 avril, deux hommes sont en train de pousser des rochers du sentier des dunes de Redstone dans le vide. Derrière eux, une petite fille terrifiée supplie son père de ne pas tomber. La scène a été filmée par des touristes ébahis et impuissants face à ce triste spectacle.

«Pourquoi diable faire ça dans cette si belle région ? C’est l’un de mes endroits préférés dans le parc et ils sont là-haut en train de le détruire. Je ne comprends pas», a déploré John Haynes. Depuis, la vidéo a été envoyée au National Park Service, en charge de la gestion des parcs nationaux des Etats-Unis qui a lancé un appel à témoin pour identifier les vandales.

Two men are being sought by federal authorities after video shows the destruction of ancient, protected rock formations at the Lake Mead National Recreation Area in Las Vegas



@LasVegasLocally pic.twitter.com/UiahUhToNG

— SFGATE (@SFGate) April 15, 2024