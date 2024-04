Etats-Unis : une compagnie aérienne propose des vols en première classe pour les chiens à partir de 5.600 euros

L'entreprise américaine Bark Air propose à ses clients des vols Los Angeles-New York et New York-Londres en première classe pour leur chien. Prix du billet : de 5.600 à 7.600 euros.

«Enfin, les chiens peuvent voler». C'est le credo de la société américaine Bark Air, qui a spécialisé son activité dans le transport aérien de luxe pour les chiens et leur maître.

Pour l'heure, seuls deux liaisons sont assurées : le Los Angeles (via l'aéroport de Van Nuys) - New York (Weschester County Airport à White Plains), ainsi que le New York - Londres (aéroport de Stansted). La compagnie assure que d'autres trajets sont à l'étude.

Si les avions sont conçus pour 15 chiens et leur propriétaire, pour l'heure, Bark Air ne propose que 10 tickets par vol. Un faible nombre qui permet un processus d'enregistrement et de passage par la sécurité express, «en quelques minutes» selon l'entreprise.

We wanted to know what it was like to fly like a dog, so we shoved our CEO in a crate and put him in the cargo hold while our dog guests enjoyed a first class experience up top





