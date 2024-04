Italie : le procès d’un historien ayant qualifié Giorgia Meloni de «néonazie dans l’âme» débute ce mardi

Ce mardi 16 avril, le tribunal de Bari, dans les Pouilles, se penche sur une plainte pour diffamation déposée par Giorgia Meloni contre l’historien Luciano Canfora, ce dernier ayant qualifié la présidente du Conseil des ministres italien de «néonazie dans l’âme».

Le tribunal de Bari, en Italie, examine, à compter de ce mardi 16 avril, une plainte pour diffamation déposée par Giorgia Meloni en avril 2022 à l’encontre de l’historien Luciano Canfora. Ce dernier avait, en s'exprimant sur la guerre en Ukraine, qualifié la présidente actuelle du Conseil des ministres italien de «néonazie dans l’âme».

À l’époque des faits, Giorgia Meloni n’était pas encore à la tête du Palazzo Chigi. Pour autant, la présidente du Conseil des ministres italien avait réagi sur le réseau social Facebook.

Des propos «inacceptables»

«Ces propos inacceptables ont été prononcés une fois de plus par une personne qui devrait être en charge de la culture et de l'éducation et qui, au lieu de cela, se contente de faire de la propagande grossière auprès de jeunes étudiants», a-t-elle écrit le 11 avril 2022.

Le 29 mars dernier, cet historien de 82 ans est revenu sur cette polémique ainsi que sur la plainte déposée par Giorgia Meloni, indiquant que ses propos faisaient référence au soutien de la locatrice du Palazzo Chigi «au régiment Azov ukrainien», en lien avec les néonazies et les ultra-nationalistes selon lui.

«La question, au-delà du débat sur le conflit en Ukraine, est objective. Giorgia Meloni dérive du parti Movimento Sociale, qui s'appuie sur l'héritage du Repubblica Sociale Italiana (République Sociale Italienne : ndlr), un État collaborateur du Troisième Reich, tandis que le préfixe «néo» sert précisément à indiquer qu'une personne est issue d'un noyau originel à partir duquel elle a ensuite évolué», a-t-il détaillé dans un entretien accordé à La Stampa.