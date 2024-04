Royaume-Uni : les personnes nées après 2009 bientôt interdites de tabac ?

Dans l’objectif de rendre le Royaume-Uni progressivement sans tabac, le Parlement britannique doit débattre ce mardi 16 avril d’un projet de loi visant à rendre illégal la vente de cigarettes à toute personne née après le 1er janvier 2009.

Un jeune de moins de 15 ans aujourd'hui pourrait ne jamais pouvoir acheter légalement une cigarette dans le pays et ce pour le reste de sa vie. Le Parlement britannique commence à débattre ce mardi d'un projet de loi anti-tabac, rendant illégale la vente de cigarettes à toute personne née après le 1er janvier 2009, créant ainsi la première génération sans tabac.

«Trop de gens connaissent quelqu'un dont la vie a été tragiquement interrompue ou irréversiblement changée à cause du tabagisme, qui, malgré des progrès significatifs, reste la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni», a déclaré la ministre de la Santé Victoria Atkins, dans un communiqué.

Un projet de loi qui ne fait pas l’unanimité

Ce projet de loi avait été annoncé au mois d’octobre dernier par le Premier ministre Rishi Sunak, lors du congrès du parti conservateur. Loin de faire l’unanimité, certains élus avaient alors annoncé qu’ils ne voteraient pas pour ce texte, l’ancienne cheffe du gouvernement Liz Truss le qualifiant d’«anti-convervateur» notamment.

Même réticences du côté de l’ex-Premier ministre Boris Johnson qui avait estimé que c'était «juste fou» pour le parti de Winston Churchill de vouloir interdire «les cigares» dont l'ancien dirigeant conservateur était amateur.

Néanmoins, Rishi Sunak pourra compter sur les voix du parti travailliste pour faire voter son texte, mais l'opposition de nombreux élus de sa majorité risque d'affaiblir encore son autorité. De nombreux médecins ont également appelé les députés à voter en faveur de ce projet.

Pour rappel, au Royaume-Uni, le tabagisme est responsable d'environ 80.000 décès par an, selon le gouvernement. Il coûte au service de santé public, le NHS, et à l'économie environ 17 milliards de livres sterling par an, soit 19,9 milliards d'euros.