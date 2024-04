Élections européennes 2024 : lutte contre la pauvreté, santé, emploi... Voici les priorités des Européens à 2 mois du scrutin, selon un sondage

Les élections européennes auront lieu dans moins de deux mois, et pour une majorité d’Européens, certains sujets, notamment la lutte contre la pauvreté, la santé publique, ou encore l’accès à l’emploi, devraient être les priorités de la campagne, selon le dernier Eurobaromètre publié ce mercredi.

Le contexte économique et géopolitique mondial semble pousser les Européens à s’intéresser aux élections qui auront lieu en juin prochain, selon le dernier Eurobaromètre publié ce mercredi 17 avril par le Parlement européen.

Selon cette nouvelle étude, 60% des Européens se disent intéressés par les prochaines élections, soit trois points de pourcentage de plus qu’en automne dernier, et 11 points de pourcentage de plus par rapport à la même période en 2019, pour le précédent scrutin européen. Au total, 71% des Européens déclarent qu’il est probable qu’ils votent aux élections du mois de juin.

Les citoyens ont par ailleurs évoqué leurs sujets de préoccupation, qui devraient selon eux être au centre de la campagne. En tête de classement, on retrouve notamment la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, priorité pour 33% des Européens. Viennent ensuite le soutien à la santé publique (32%), la relance économique et l’emploi (31%), le renforcement de la défense et de la sécurité de l’Union européenne (31%), la lutte contre le changement climatique (27%) et l’avenir de l’Europe (26%).

Paix et démocratie

À l’échelle nationale, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est le thème principal en Bulgarie (48 %), en France (42 %), au Luxembourg (41 %) et en Belgique (34 %). «La défense et la sécurité de l'UE sont citées en premier dans neuf pays et plus particulièrement au Danemark (56%), tandis que le soutien à l'économie est le premier thème de campagne dans six pays, en particulier au Portugal (55%)», précise également l’Eurobaromètre.

Le Parlement européen a aussi noté que l’action contre les changements climatiques ne fait plus figure de sujet prioritaire qu’en Suède, alors qu’en 2019, la question arrivait également en tête des préoccupations aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne.

«La défense et la sécurité de l'UE étaient loin d'être une question importante il y a cinq ans, contrairement à février et mars 2024, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La paix et la démocratie sont les principales valeurs à défendre dans les années à venir ; la défense et la sécurité, les domaines à privilégier au niveau de l'UE», est-il notamment expliqué dans le rapport.

En effet, les sondés ont estimé que les principales valeurs à défendre par les prochains élus du Parlement sont la paix (47%), la démocratie (33%), la protection des droits de l’homme (24%). L’Eurobaromètre indique également que les interrogés les plus âgés sont davantage attentifs à la défense, la sécurité alimentaire et l'agriculture, tandis que les plus jeunes estiment que l’éducation, l’action climatique, et les innovations technologiques devraient être les priorités de l’Europe.

Les français pessimistes

L’Eurobaromètre a également souligné que si une majorité de pays européens avaient une image positive du Parlement, ce n’était cependant pas le cas pour la Tchéquie et la France. L’institution a en effet une bonne image pour 41% des Européens, mais seulement pour 27% des Français.

Ces derniers sont par ailleurs plutôt pessimistes quant à l’avenir de l’Union européenne. En France, seuls 42% des citoyens se déclarent optimistes, alors que la proportion monte à 83% au Danemark, 81% en Irlande ou encore 78% en Lituanie. Par ailleurs, 69% des Français estiment que leur niveau de vie a évolué négativement.

La question du pouvoir d’achat reste donc prégnante, tant pour l’Union européenne dans sa globalité que pour les Français. Dans un sondage exclusif CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié en janvier dernier, 44% des Français plaçaient le pouvoir d’achat en tête de leurs préoccupations, devant la santé, l’insécurité et l’immigration.

* Eurobaromètre du printemps 2024 du Parlement européen, réalisé par l’agence de recherche Verian, entre le 7 février et le 3 mars 2024 dans les 27 États membres de l’UE. Enquête réalisée en face-à-face, avec un total 26.411 entrevues. Les résultats européens ont été pondérés en fonction de l’importance de la population dans chaque pays.