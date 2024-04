Londres : une école remporte son procès contre une élève musulmane qui contestait l’interdiction d’effectuer ses prières dans l’établissement

La Michaela Community School de Londres, un établissement réputé pour ses règles strictes, a remporté son procès mardi 16 avril face à une élève musulmane qui contestait l’interdiction d’effectuer ses prières dans l’établissement.

L’établissement scolaire Michaela Community School, situé à Wembley, dans le nord-ouest de Londres, a remporté son procès ce mardi contre une élève musulmane ayant contesté l’interdiction d’effectuer ses prières dans l’école.

L’élève avait en effet estimé que cette interdiction allait à l’encontre de sa liberté religieuse. Se disant victime d’une politique discriminatoire, l’élève a donc poursuivi l’école, réputée pour ses règles très strictes, devant la Haute Cour de justice.

Lors du procès, elle a soutenu que la position de l’école allait à l’encontre de sa liberté religieuse. Pour l'élève, dont les propos ont été relayés par l'AFP, il s’agit d’un «genre de discrimination qui fait que les minorités religieuses se sentent éloignées de la société». L’établissement scolaire a, quant à lui, estimé que les prières nuisaient à «l’inclusion» entre les élèves, expliquant qu’elles sont interdites en raison «d’un changement culturel» marqué par de la «ségrégation entre les groupes religieux et une intimidation» parmi les élèves musulmans.

Le juge a finalement donné raison à la Michaela Community School notant «une connexion rationnelle entre l’objectif de promouvoir l’esprit d’équipe de l’école, l’inclusivité, la cohésion sociale et la politique concernant le rituel de la prière». «Le désavantage causé aux élèves musulmans par la politique de l’école sur la prière est selon moi contrebalancé par l’objectif de promouvoir les intérêts de l’ensemble (des élèves) de l’école, parmi lesquels les musulmans», a ajouté le magistrat.

Réagissant à la décision de la Haute Cour de justice, la directrice de l'établissement Katharine Birbalsingh s’est félicitée d’une «victoire pour toutes les écoles». «Une école devrait être libre de faire ce qui est juste pour ses élèves», a-t-elle écrit dans un long communiqué publié sur le réseau social X.

La ministre de l’Éducation britannique, Gillian Keegan, a salué le jugement, affirmant que les chefs d’établissement «étaient les mieux placés pour prendre des décisions concernant leur école».

