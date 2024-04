Ukraine, Israël, TikTok : que contient le grand plan du congrès américain ?

La Chambre américaine des représentants se prononcera samedi 20 avril sur un grand plan d'aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, ainsi que sur une possible interdiction du réseau social chinois TikTok.

95 milliards de dollars. Répartie en quatre textes dans un grand plan, l’enveloppe conséquente destinée au soutien de l’Ukraine, d’Israël et de Taïwan sera votée par les parlementaires américains au Congrès le samedi 20 avril. Le plan prévoit également près de 61 milliards de dollars prévus pour la guerre en Ukraine.

Réclamé depuis des mois par le président Volodymyr Zelensky, cet argent est perçu comme une assurance. Sans cette somme, «l'Ukraine perdra» le conflit avec la Russie, a ssuré le président ukrainien. Depuis décembre 2022, le Congrès n'a en effet pas adopté de grande enveloppe pour son allié principalement en raison de querelles partisanes. En outre, le texte évoque près de 14 milliards de dollars pour former, équiper et payer l'armée ukrainienne.

Environ 10 milliards de dollars, de l'assistance économique dédiée aux secteurs de l'énergie et des infrastructures, seront également envoyés sous la forme d'un prêt. Une idée soufflée par Donald Trump, qui estime que les Etats-Unis devaient «arrêter de donner de l'argent sans espérer être remboursés». Cette dette pourra toutefois être effacée. Une grande partie de l'enveloppe servira aussi à reconstituer les stocks de l'armée américaine et reviendra aux usines d'armement aux Etats-Unis.

Enfin, le plan d'aide autorise le président Biden à confisquer et à vendre des actifs russes, pour qu'ils servent à financer la reconstruction de l'Ukraine -- une idée qui fait également son chemin auprès d'autres pays du G7.

13 milliards de dollars pour Israël

Pour Israël, allié historique des États- Unis et en guerre avec le Hamas, le plan prévoit 13 milliards de dollars d'assistance militaire. Ces fonds serviront notamment à renforcer le bouclier antimissile israélien, le «Dôme de fer». Plus de 9 milliards de dollars sont par ailleurs prévus pour «répondre au besoin urgent d'aide humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde», d’après un résumé du texte.

Le projet interdit en revanche tout financement direct des Etats-Unis à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'Unrwa. Et pour cause, Israël accuse certains de ses employés d'implication dans l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas.

Taïwan et TikTok

Comme Joe Biden l'avait réclamé, ce texte consacre plus de 8 milliards de dollars pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire en investissant dans les sous-marins, et sur le plan économique en concurrençant les gros projets chinois dans les pays en développement. Plusieurs milliards de dollars sont alloués à Taïwan, île de 23 millions d'habitants que la Chine considère comme une de ses provinces.

Le projet de loi prévoit d’autre part l'interdiction de TikTok aux Etats-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine. Dans le collimateur des autorités américaines depuis plusieurs mois, de nombreux responsables estiment que TikTok permet à Pékin d'espionner et de manipuler ses utilisateurs aux Etats-Unis.

Cette gigantesque enveloppe, fruit de compromis entre démocrates et républicains, a été vivement critiquée par les élus les plus conservateurs, partisans d'un certain isolationnisme. Ils ont, en protestation, déposé une série d'amendements particuliers qui n'ont aucune chance d'être adoptés.