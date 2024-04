Guerre en Ukraine : Kiev va décorer Alain Delon pour le remercier de son soutien

Alors que ses enfants se déchirent depuis des semaines, Alain Delon va recevoir l’ordre du mérite par l’Ukraine. Sur TV5 Monde, l’ambassadeur ukrainien en France a expliqué que son pays, attaqué par la Russie, souhaitait remercier l’acteur français pour son soutien.

Alain Delon et l’Ukraine, une histoire d’amour qui perdure. Depuis le début de l’offensive russe, lancée sur le territoire ukrainien en février 2022, l’acteur français a toujours donné son soutien à Kiev. Pour cela, comme l’a annoncé l’ambassadeur ukrainien en France Vadym Omelchenko sur la chaîne TV5 Monde, l’Ukraine va remettre l’ordre du mérite à Alain Delon pour le remercier de son soutien au pays attaqué par la Russie.

«C’est un symbole»

«Depuis le premier jour de la guerre, Delon s'est beaucoup exprimé en soutien de l'Ukraine. Pour nous, c'est un symbole, c'est important», a-t-on expliqué à l'ambassade. À plusieurs reprises, l’acteur de 88 ans s’est tourné vers le pays en guerre, comme en 2022 où il avait participé à un échange avec le président Volodymyr Zelensky. Lors d’une émission télévisée, Alain Delon avait notamment lu des textes du poète ukrainien Taras Chevtchenko.

Alors que la grande figure du cinéma français vit des moments difficiles en ce moment, avec des problèmes de santé et familiaux, l’ambassadeur s’est directement adressé à lui sur le plateau de TV5 Monde. «M. Delon, cher Alain, je sais que vous êtes dans une situation pas très simple, et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez beaucoup d'admirateurs et de gens qui vous aiment. Moi et mon peuple, on est toujours à votre côté», a lancé Vadym Omelchenko.

Pour rappel, ces derniers mois, l’actualité autour d’Alain Delon est animée. L’acteur de 88 ans, monstre du cinéma français, est gravement malade. Depuis, ses trois enfants, en désaccord, mènent une guerre fratricide. Face à cela, la justice a décidé de le placer sous curatelle.