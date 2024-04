Centrafrique : au moins 58 morts dans le naufrage d'un bateau à Bangui

Ce vendredi 19 avril, une péniche surchargée a chaviré sur la rivière Mpoko à Bangui (Centrafrique). Le bilan fait état d'au moins 58 morts pour le moment. D'autres personnes sont portées disparues.

Un accident tragique. Au moins 58 personnes sont mortes et d'autres portées disparues ce vendredi 19 avril dans le naufrage d'une péniche surchargée sur la rivière M'poko à Bangui (Centrafrique). Ce bateau appelé baleinière se rendait à l'enterrement du chef du village Mokola, décédé il y a une semaine, a rapporté RFI.

Le bateau s'est littéralement coupé en deux, quelques minutes après son départ, dans une zone où la rivière est profonde. Ce sont des piroguiers et des habitants qui se sont mobilisés pour tenter de porter secours aux naufragés.

Plusieurs dizaines de morts et de blessés dans le naufrage d'une baleinière ce vendredi à Bangui. Le drame s'est produit sur la rivière Oubangui. Cette embarcation de 250 personnes allait à un enterrement. pic.twitter.com/tE3p1I6alj — Rolf Steve Domia-Leu (@LeuRolf) April 20, 2024

D'après des témoins et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, le bateau transportait plus de 300 personnes, bien au-delà de sa capacité, et venait de quitter son point de départ lorsqu'il a chaviré. Selon plusieurs témoins, la surcharge serait à l’origine du naufrage de l’embarcation : «On a pu extraire 58 corps, sans vie. On ne sait pas le nombre total de personnes qui sont sous l'eau» a déclaré Thomas Djimasse, le directeur général de la protection civile, dont les équipes sont arrivées sur place 40 minutes après le drame, à Radio Guira, a rapporté l'AFP.

Plus d'une centaine de blessés ont été évacués sur des motos-taxis, dans des pousse-pousse et des ambulances. Les hôpitaux de la capitale accueillent, depuis vendredi, des survivants par dizaines dont certains admis en soins intensifs. Les recherches se poursuivent.